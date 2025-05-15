Финляндия объявила о подготовке 18-го пакета санкций ЕС против России

Европейский союз (ЕС) разрабатывает новый, 18-й, пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Элина Валтонен. Об этом она сообщила перед встречей глав внешнеполитических ведомств в Анталии, передает «Коммерсантъ».

Валтонен отметила, что существующий 17-й пакет санкций против Москвы был правильным решением. По ее словам, развитие новой стратегии направлено на дальнейшее усиление давления на Россию.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей также заявил о разработке новых санкций со стороны Евросоюза и США, которые в первую очередь коснутся энергетической и финансовой сферы РФ.

Страны Запада, в частности государства члены ЕС, начали беспрецедентное санкционное давление на РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдержит западное давление и перестроится под сложившиеся на мировой арене обстоятельства.

Ранее глава Европейский комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 17-го пакета санкций против России.