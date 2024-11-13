На киберспортивном фестивале Goodline Open участнице сделали предложение

Одной из участниц косплей-шоу Карине во время выступления на киберспортивном фестивале Goodline Open сделали предложение руки и сердца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На фестивале Goodline Open сложилась добрая традиция — проводить косплей-шоу. Участники выбирают необычные костюмы героев игр, комиксов и фильмов и представляют их публике. Зрители выбирают лучший образ.

«Косплей — это как театральное искусство. В театральный не пошла, я стала инженером. А фестивали, такие как Goodline Open — возможность выступить», — рассказала участница косплей-шоу Дарья Бородкина.

В нынешнем году во время косплей-шоу одной из участниц возлюбленный сделал трогательное предложение руки и сердца прямо во время ее представления. Молодой человек признался, что любит девушку больше всего на свете. Он встал на одно колено и протянул кольцо. Карина согласилась, но не могла сдержать слез радости.

Собрались поклонники киберспортивного спорта, чтобы побороться за главный приз — 150 тыс. руб. По итогам гранд-финалов чемпионом по Dota 2 стала сборная команда из Сибири. Масштабное мероприятие прошло в Кемерове.

Ранее сообщалось, что SHAMAN сразу после развода встал на одно колено, чтобы передать одному из гостей концерта в Тюмени букет роз.