«Горько»: SHAMAN сразу после развода встал на одно колено

Певец SHAMAN выступил в Тюмени – как пишут местные СМИ, с тремя концертами. И на одном из них известному артисту, который недавно развелся с Еленой Мартыновой, пришлось вставать на одно колено с букетом роз.

Причиной этого стало предложение, которое прозвучало прямо во время выступления. На сцену поднялись двое, и молодой человек на всю страну признался в любви своей второй половинке, после чего предложил выйти за него. Пока девушка отвечала согласием, рядом с уже почти женихом на одно колено опустился и SHAMAN.

Певец держал в руках букет роз, который передал молодому человеку, а потом поздравил пару. Также Ярослав Дронов признался, что рад, что его творчество вдохновило будущих супругов сделать главный выбор в жизни.

Напомним, ранее стало известно об исключении из арестованного имущества Блиновской банковского счета ее отца.