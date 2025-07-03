Набиуллина сообщила, когда ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что на заседании в июле в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств специалисты рассмотрят вопрос снижения ключевой ставки, сообщил РБК.

По информации издания, Набиуллина приняла участие в пресс-конференции на Финансовом конгрессе. Спикер рассказала, что регулятор намерен рассмотреть вопрос снижения ключевой ставки. Однако предупредила, что специалисты будут действовать очень медленно и аккуратно. Эксперт пояснила, что ожидания сверхбыстрого снижения могут привести к обратному результату в случае, если будет зафиксировано преждевременное снижение. По ее словам, ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки в настоящее время достигают 20%.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то, с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе.

По информации издания, следующее заседание состоится 25 июля. Набиуллина рассказала, что все это время эксперты продолжат анализировать текущую финансовую ситуацию. Специалисты промониторят информацию о состоянии экономики, о показателе инфляции, об инфляционных ожиданиях. Перед принятием каждого решения эксперты учитывают определенные параметры.

Во время выступления Набиуллина напомнила, что регулятор в 2024 году уже собирался снижать уровень ключевой ставки. Рынку сообщили о возможном решении. От участников требовалось следить за снижением инфляции.

«Но вот в этой коммуникации участники рынка действительно ухватились за первую часть, что ставка будет снижаться, и как-то проигнорировали условия этого снижения ставки», — сказала Набиуллина.

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