В России заявили об острейшей нехватке кадров

Спецпредставитель президента Борис Титов заявил о критическом дефиците рабочих кадров в России, который невозможно восполнить только за счет роста производительности труда. Об этом сообщают NEWS.ru.

По его словам, острая нехватка работников наблюдается прежде всего в ключевых отраслях: промышленности и сельском хозяйстве, сфере услуг и общепита, а также в гостиничным бизнесе.

Политик добавил, что главными причинами такого кризиса являются демографический провал, высокая ключевая ставка ЦБ и рост издержек производства. В итоге сложившаяся ситуация приводит к ускорению инфляционных процессов, росту себестоимости продукции и дисбалансу на рынке труда.

По его мнению, без привлечения трудовых мигрантов преодолеть кадровый кризис не удастся. Это вынужденная мера для поддержания экономической стабильности страны.

Ранее сообщалось, что в Омске борются с кадровым дефицитом учителей.