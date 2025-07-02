В России заявили об острейшей нехватке кадров
Титов назвал способ решения проблемы острого дефицита кадров в России
Фото: [Медиасток.рф]
Спецпредставитель президента Борис Титов заявил о критическом дефиците рабочих кадров в России, который невозможно восполнить только за счет роста производительности труда. Об этом сообщают NEWS.ru.
По его словам, острая нехватка работников наблюдается прежде всего в ключевых отраслях: промышленности и сельском хозяйстве, сфере услуг и общепита, а также в гостиничным бизнесе.
Политик добавил, что главными причинами такого кризиса являются демографический провал, высокая ключевая ставка ЦБ и рост издержек производства. В итоге сложившаяся ситуация приводит к ускорению инфляционных процессов, росту себестоимости продукции и дисбалансу на рынке труда.
По его мнению, без привлечения трудовых мигрантов преодолеть кадровый кризис не удастся. Это вынужденная мера для поддержания экономической стабильности страны.
Ранее сообщалось, что в Омске борются с кадровым дефицитом учителей.