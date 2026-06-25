Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Александр Толмачев провел программную мастерскую в Балашихе. О мероприятии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в пресс-службе депутата.

В пресс-службе проинформировали, что Александр Толмачев встретился с сотрудниками культурно-досугового центра «Подмосковные вечера». В ходе общения парламентарий рассказал о народной программе партии «Единая Россия», отметил ее результаты в сфере культуры.

Депутат Государственной Думы отметил, что весной 2026 года приняли закон «Единой России» об усилении защиты исторической памяти. За осквернение мемориалов может грозить срок до пяти лет. При этом речь идет не только о памятниках из камня или металла, но и о художественных произведениях. За отрицание факта геноцида советского народа и публичное оскорбление памяти его жертв — лишение свободы до трех лет.

Депутат Толмачев принял новые обращения и наказы жителей Балашихи — не только в сфере культуры, но и здравоохранения, благоустройства, воспитания новых поколений.

«Наказы для народной программы, которые мы собираем в ходе таких мастерских, — это инструмент прямого действия, результат общения человека и государства без посредников. „Единая Россия“ ставит поручения людей во главу и угла», — отметил депутат Александр Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Коломне обсудили концепцию благоустройства бульвара 800-летия.