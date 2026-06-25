Мнения жителей учтены: в Коломне обсудили концепцию благоустройства бульвара 800-летия

В администрации городского округа Коломна состоялось совещание по согласованию проекта благоустройства бульвара 800-летия Коломны. Участие приняли глава округа Александр Гречищев, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и депутат Государственной Думы Никита Чаплин. Детали встречи раскрыли интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе депутата Чаплина.

По данным пресс-службы, проект предполагает создание нескольких функциональных зон отдыха, расширение парковочных мест и озеленение территории. При разработке учтены пожелания жителей, в том числе сохранение склонов, используемых для зимних видов активности.

По информации пресс-службы, бульвар 800-летия Коломны вошел в программу благоустройства по многочисленным просьбам граждан. Работы начнутся в 2026 году и будут завершены к празднованию 850-летия города в 2027 году.

«Бульвар 800-летия — одно из любимых мест отдыха коломенцев. Проект благоустройства разработан с учетом мнения жителей и сохранит уникальный облик этой территории. Мы не просто готовимся к юбилею — создаем комфортную среду для жизни людей. Проект находится на моем личном контроле», — отметил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Ранее сообщалось, что более 748 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства.