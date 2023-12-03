«Намек на бывшую жену»: Киркоров рассказал, что произойдет в 2024 году

Певец Филипп Киркоров порадовал поклонников своим выступлением на конкурсе «Песня года», но еще приятнее для присутствующих и представителей СМИ стала встреча после его выступления. Король эстрады ответил на вопросы журналистов и любителей его творчества, информирует издание «Утро.ру» .

Люди принесли много подарков. Поводов предостаточно. И новогодние праздники уже скоро, и недавно был день рождения дочери Киркорова. Среди презентов оказались печенья с предсказаниями.

Согласно китайским традициям, все предсказания имеют свойство сбываться. Кроме того, печенье приготовлено по рецепту, в котором отсутствуют ингредиенты, способствующие набору лишнего веса. Для Киркорова сейчас это очень важно. Корреспондент «Утро.ру» попросил популярного известного исполнителя прочитать одно из пожеланий.

«Именно этот год может открыть новые возможности в использовании старых связей.», - прочитал предсказание Филипп Киркоров

Певец прокомментировал предсказание:

«Это на что намек? На бывшую жену?», - прочитал Филипп Киркоров

На что именно намекал певец, остается для поклонников интригой. В своих интервью он часто вспоминает о бывшей супруге Алле Пугачовой.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, почему у него на безымянном кольце появилось драгоценное кольцо.