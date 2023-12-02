Филипп Киркоров объяснил появление кольца на своем безымянном пальце
Фото: [пресс-служба "Русской Медиагруппы"]
На премьере фильма «Елки 10» журналисты подловили исполнителя и поинтересовались, откуда у него кольцо на пальце, и не на абы каком, а на безымянном.
На вопрос представителей СМИ, является ли украшение обручальным, Филипп Киркоров попросил оставить ему хоть что-то в его личном пространстве.
«Для меня это красивое украшение», — признался певец.
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