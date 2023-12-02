Филипп Киркоров объяснил появление кольца на своем безымянном пальце

На премьере фильма «Елки 10» журналисты подловили исполнителя и поинтересовались, откуда у него кольцо на пальце, и не на абы каком, а на безымянном.

На вопрос представителей СМИ, является ли украшение обручальным, Филипп Киркоров попросил оставить ему хоть что-то в его личном пространстве.

«Для меня это красивое украшение», — признался певец.

Напомним, российский альтист Юрий Башмет назван человеком года по версии Russian Creative Awards

Ранее психолог Костеренко рассказал, почему олигархи не приглашают иноагентов, в том числе и Галкина*, на корпоративы.

* — признан в РФ иностранным агентом