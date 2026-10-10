Нападение медведя на пасеке под Солтоном: подростка перевезли в Москву, он на ИВЛ

Пятнадцатилетний житель Алтайского края, искусанный медведем, переправлен в столицу. Как уточнили РИА Новости в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России, ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Медики характеризуют его состояние как тяжелое, но без отрицательной динамики.

По данным издания, ранее в пресс-службе бийской станции скорой помощи рассказывали: от хищника пострадал 15-летний подросток. Инцидент произошел на пасеке в примерно 20 километрах от Солтона. Позднее в центре управления регионом журналистам уточнили, что мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту СУСК завело уголовное дело о халатности, краевая прокуратура начала проверку.

«Пятнадцатилетний мальчик из Солтонского района Алтайского края, получивший тяжелые травмы в результате нападения медведя 8 октября, сегодня госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснила Анна Пыталь, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ, у пациента диагностированы множественные укушенные раны обеих рук и туловища, ожоги передней брюшной стенки и черепно-мозговая травма. При поступлении подростку сделали полное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе КТ, и организовали консультации узких специалистов.

«Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время мультидисциплинарная бригада врачей определит план дальнейшего лечения, в том числе хирургического вмешательства», — добавила Пыталь.

В больнице заверили: весь объем необходимой специализированной помощи ребенок получает.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возле населенных пунктов стали чаще замечать следы медведей.