Минэкологии Подмосковья: следы медведей находят все чаще, но не все они принадлежат хищникам

Жители Московской области в последние годы все чаще натыкаются на свидетельства того, что рядом с их домами промышляют бурые медведи. Как проинформировали ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии, с начала года в ведомство поступило порядка 20 сигналов от граждан, заподозривших присутствие хищника в окрестных лесах.

При этом, как подчеркнули в министерстве, о визитах зверя чаще всего говорят не прямые встречи с ним, а оставленные им метки — отпечатки лап на почве, задиры на стволах деревьев и прочие характерные признаки. Лишь в единичных случаях недалеко от трасс замечали молодых особей.

«В последние годы — наиболее вероятно в связи с тенденцией роста численности данного вида в сопредельных с Московской областью регионах - случаи фиксации следов жизнедеятельности медведей в Московской области вблизи населенных пунктов участились», — рассказали в министерстве.

Однако специалисты призывают не спешить с выводами. В ведомстве отметили, что граждане нередко путают медвежьи следы с отпечатками крупных псов либо с отметинами, которые оставляют другие обитатели леса — к примеру, лоси или даже дятлы. Об этом представители министерства рассказали в беседе с ТАСС.

Любопытно, что поголовье косолапых в Подмосковье напрямую связано с ситуацией в соседних регионах. Как пояснили в пресс-службе, численность вида подросла в Тверской, Ярославской и Смоленской областях. Именно на фоне этого роста в сопредельных территориях медведя все чаще фиксируют в западных и северных округах Московской области.

Согласно оценкам на 2026 год, в регионе может обитать от 70 до 80 бурых медведей. Эта цифра складывается из двух составляющих: местной популяции, насчитывающей 30-40 животных, и примерно такого же числа особей, которые заходят на территорию Подмосковья из других областей.

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