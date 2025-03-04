Репортер NBС Дэниэл Аркин обратил внимание, что президенту США Дональду Трампу понадобился месяц, чтобы изменить политику в отношении России.

Репортер обратил внимание, что Трамп отказался от тесных контактов с представителями Украины и сблизился с Россией. По мнению спикера, последние события вызывают беспокойство у европейских союзников США. Параллельно у американского лидера появились новые союзники — консерваторы, которые не считают рациональным оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Необычный поворот перевернул десятилетия ястребиной внешней политики в отношении России, которая обеспечивала редкую область двухпартийного консенсуса во все более разделенной стране», — высказал мнение репортер NBС Дэниэл Аркин.

Американский репортер обратил внимание, что американские чиновники внесли ряд изменений в политику. Тенденция была отмечена в последнюю неделю. Изменения указывают на то, что американская позиция по России теперь будет иметь более мягкий характер.

Дэниэл Аркин отметил, что встреча Трампа и Зеленского стала началом новой истории в отношении стран, а также изменений риторики в отношении Кремля. По его мнению, встреча президентов в Овальном кабинете прошла достаточно напряженно.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на обвинения в симпатии к России.