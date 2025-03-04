Трамп отреагировал на обвинения в симпатии к России

Президент США Дональд Трамп признался, что принес России «только горе». Так он ответил на упрек журналистов в симпатиях к РФ. Выступление американского лидера транслировал Fox News.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, его упрекают в том, что он помогает РФ, хотя решение Вашингтона ввести новые санкции и поставки оружия ВСУ помогли спасти Киев.

Ранее Трамп заявил, что США временно приостанавливают помощь Украине до того момента, пока Владимир Зеленский не проявит готовность к проведению мирных переговоров.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу, 28 февраля. Стороны планировали подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако между ними произошла перепалка. По данным Fox News, Трамп выставил Зеленского из Белого дома. Соглашение не было подписано. По итогам встречи президент США заявил, что Зеленский не готов к миру и демонстрировал неуважительное отношение к Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось о том, что Трамп опроверг слухи об отказе США от сделки с Украиной по ресурсам.