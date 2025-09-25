Невосполнимый ущерб и будущее планеты: о чем заставляет задуматься международный праздник 25 сентября

По информации издания, дата была учреждена в 1978 году по инициативе Ассамблеи Международной морской организации (ИМО). Как отмечается в официальных документах, изначально, до 1980 года праздник имел иную дату — 17 марта, но впоследствии она была перенесена.

По информации издания, главной задачей международной акции является привлечение внимания общественности, правительств и коммерческих структур к проблемам морских и океанических экосистем. Среди ключевых угроз эксперты выделяют чрезмерный и неконтролируемый вылов рыбы, ведущий к истощению запасов, загрязнение вод пластиковыми отходами и химическими веществами, а также последствия глобального изменения климата.

По данным издания, в фокусе внимания также находятся вопросы, связанные с необходимостью сохранения биологического разнообразия морской флоры и фауны, защиты уникальных природных ландшафтов и бережного использования рекреационного потенциала прибрежных зон.

