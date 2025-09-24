Правительство утвердило календарь выходных на 2026 год: 31 декабря станет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство России официально определило график праздничных и выходных дней на 2026 год. Клювым решением стало объявление 31 декабря, кануна Нового года, нерабочим днем. Документ, закрепляющий это правило, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это решение позволяет россиянам начать новогодние праздники на день раньше. Традиционно длинные каникулы формируются за счет выходных в первых числах января, а теперь к ним добавится и последний день уходящего года. Такая практика стала уже привычной для последних лет и помогает удобнее планировать предпраздничные дни и отпуска.

Официальное опубликование постановления дает гражданам и работодателям возможность заранее выстроить рабочие графики и спланировать отдых на три года вперед. Полный перечень всех праздничных и перенесенных выходных дней правительство традиционно публикует заблаговременно.

