Никита Пресняков и Карина Филимонова примерили образы Орбакайте и Преснякова

Никита Пресняков и его возлюбленная Карина Филимонова побывали на тематической вечеринке. Для этого события пара выбрала необычный формат — они перевоплотились в родителей музыканта, сообщил Voice.

По информации издания, Никита Пресняков уже четыре года живет в Америке. После развода с Аленой Красновой артист начал новые отношения. Его избранницей стала Карина Филимонова, которая реализует себя как видеограф. Влюбленные отправились на шумную вечеринку, где и продемонстрировали свои костюмы.

Карина показала образы, в которые нарядилась с Никитой. Она перевоплотилась в Кристину Орбакайте, надев парик, белую блузку с черной мини и эффектным жакетом. Спутник девушки выбрал образ своего отца, Владимира Преснякова. Актер фильма «Елки» надел костюм и парик в стиле певца, не забыв и об очках.

«Тема вечеринки: образы наших родителей середины-конца 90-х. Мы решили, что просто оденемся в них», — рассказала Филимонова.

По данным издания, это не первый раз, когда пара приковывает к себе внимание публики. Никита Пресняков, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, давно живет за океаном и ведет довольно закрытый образ жизни. Тем не менее его отношения с Кариной Филимоновой вызывают интерес у поклонников, которые следят за их совместными публикациями в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой.