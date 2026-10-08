Сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой

Super: трехлетний сын Филимоновой начал называть Никиту Преснякова папой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Трехлетний сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова Карины Филимоновой начал называть певца папой, сообщает Super.

Девушка поделилась в личном блоге видео, где мальчик вместе с Никитой придумывает имя для тыквы и обращается к нему как «папа».

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова уже больше пяти лет живет в Лос-Анджелесе — он переехал туда после свадьбы с моделью Аленой Красновой. Брак Никиты и Алены продлился около восьми лет и распался летом 2025 года.

Карина родом из Тульской области, она училась на журфаке в Москве, а в США переехала в сентябре 2022 года. В 2023 году у нее родился сын. Отношения Филиминовой с отцом ребенка, Александром Глаголевым, завершились тяжелым разрывом и судебными разбирательствами. По словам самой Карины, в тот момент она осталась практически без поддержки.

Весной 2026 года Пресняков и Филимонова впервые появились вместе на публике. В апреле 2026 года музыкант переехал к Карине и ее сыну, с которым быстро нашел общий язык.

Ранее Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции.

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