Сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой

Девушка поделилась в личном блоге видео, где мальчик вместе с Никитой придумывает имя для тыквы и обращается к нему как «папа».

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова уже больше пяти лет живет в Лос-Анджелесе — он переехал туда после свадьбы с моделью Аленой Красновой. Брак Никиты и Алены продлился около восьми лет и распался летом 2025 года.

Карина родом из Тульской области, она училась на журфаке в Москве, а в США переехала в сентябре 2022 года. В 2023 году у нее родился сын. Отношения Филиминовой с отцом ребенка, Александром Глаголевым, завершились тяжелым разрывом и судебными разбирательствами. По словам самой Карины, в тот момент она осталась практически без поддержки.

Весной 2026 года Пресняков и Филимонова впервые появились вместе на публике. В апреле 2026 года музыкант переехал к Карине и ее сыну, с которым быстро нашел общий язык.

Ранее Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции.