NYT: Киеву передадут из Израиля еще одну систему ПВО Patriot

По данным источников, вопрос с передачей одной системы в настоящее время решен. Ее отправят из Израиля. По словам двух чиновников, планы будут реализованы уже к лету. Предполагается, что будет отправлена одна из старых моделей.

«Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта», — указано в публикации.

По информации источников, Украине передадут еще одну систему ПВО. В настоящее время решается вопрос, из какой страны ее могут доставить. В перечне потенциальных кандидатов — Германия и Греция.

По информации издания, ни одна из стран не имеет права передавать Украине американские системы противовоздушной обороны без согласия США. Собеседники издания отказались комментировать, принималось решение о передаче ПВО при прошлой администрации США или распоряжение отдал действующий президент США Дональд Трамп. Один из чиновников также заявил, что в настоящее время на Украине находится восемь систем ПВО, однако из них две требуют ремонта. Преимущественно системы используют для защиты столицы Украины.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 13 беспилотников за ночь над территорией РФ.