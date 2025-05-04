Силы ПВО сбили 13 беспилотников за ночь над территорией РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 вражеских беспилотников над российской территорией. Об этом утром 4 мая сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, силы ПВО перехватили украинские БПЛА с 21:15 мск 3 мая до 05:15 мск 4 мая. 11 дронов были уничтожены в небе Ростовской области, еще по одному БПЛА перехватили в Белгородской и Брянской областях.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вечером 3 мая украинский дрон атаковал село Архангельское Шебекинского округа. В результате инцидента пострадала семья из трех человек — пожилая женщина, ее 16-летний внук и отец подростка. Мальчика и бабушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

За ночь российские силы ПВО отработали на нескольких направлениях — сбила дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Доне и Целинском районах Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Белгородской области повреждение получил Храм Георгия Победоносца.