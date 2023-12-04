«Остановить его невозможно»: Сын певицы Аниты Цой заставляет маму сильно нервничать

Сыну певицы Аниты Цой уже 30 лет, а он до сих пор не женат. Этот факт расстраивает звездную маму, пишет издание «Утро.ру» .

Звезда решила помочь сыну в поисках невесты. Она в ироничной форме отметила, что весь 2024 год будет посвящен именно поиску невесты. Возможно, поиски придется быстро остановить. Две кандидатуры у Аниты Цой уже сеть. Обе девушки из достойных семей. Певица решила примерить роль свахи. На юбилей своей свекрови она пригласила одну из кандидаток.

Сын не может заняться устройством личной жизни, потому что уделяет много времени работе.

«Он старается устроить личную жизнь, но из-за плотного графика даже на свидание не может собраться. Остановить его невозможно, вот и решила помочь. Так что будущая свекровь разыскивает будущую невестку.», - призналась певица «Утро.ру» за кулисами концерта «Звезды «Дорожного радио» в Петербурге»

Требование к будущей невестке есть, но единственное. Желательно, чтобы она была кореянкой. Воспитывалась в хорошей семье. Была образованной девушкой и начитанной. Имела доброе сердце.

«А крутить банки я ее научу (смеется)»., - рассказала певица Анита Цой

То, что Анита Цой умеет вкусно консервировать, не вызывает сомнений. Ранее стало известно, что певица хорошо заработала на продаже своих кулинарных шедевров, в числе которых корейское блюдо кимчи.