Известная певица неплохо заработала, ударившись в продажу закруток

Стало известно, что одним из самых востребованных продуктов Аниты Цой является корейское блюдо кимчи, которое состоит из остро приправленных ферментированных овощей. Конкуренты пробуют создавать аналоги, но у них не получается так же вкусно, как у певицы.

Анита Цой отмечает, что раньше и представить себе не могла такой огромный спрос на ее продукцию. С каждым годом количество закруток только растет. К слову, продает она их на обычном маркетплейсе по довольно приемлемой цене. Однако, судя по ним, можно подсчитать примерную выручку Аниты Цой, которая составляет уже больше миллиона рублей.