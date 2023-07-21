Известная певица неплохо заработала, ударившись в продажу закруток
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Как сообщает издание «Утро.ру», Анита Цой выручила значительную сумму денег на различных видах консервации, включая огурцы, компоты и варенье.
Стало известно, что одним из самых востребованных продуктов Аниты Цой является корейское блюдо кимчи, которое состоит из остро приправленных ферментированных овощей. Конкуренты пробуют создавать аналоги, но у них не получается так же вкусно, как у певицы.
Анита Цой отмечает, что раньше и представить себе не могла такой огромный спрос на ее продукцию. С каждым годом количество закруток только растет. К слову, продает она их на обычном маркетплейсе по довольно приемлемой цене. Однако, судя по ним, можно подсчитать примерную выручку Аниты Цой, которая составляет уже больше миллиона рублей.