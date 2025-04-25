От тяжелой болезни умерла 76-летняя звезда сериала «Тропиканка» Лусия Алвес

По информации издания, актриса боролась с онкологической болезнью. Медики диагностировали у нее рак поджелудочной железы. Актриса сериала «Клон» Бет Гулар в личном блоге выразили слова соболезнования. Она высказала мнение, что Лусия Алвес посвятила всю свою жизнь искусству. Артистка внесла особую роль в развитие бразильского телевидения. Она принимала участие во многих популярных проектах. Бет призналась, что считала звезду бразильского телевидения уникальной актрисой.

«Покойся с миром, дорогая Лусия, пусть Бог примет тебя в своем мире. Мои соболезнования родным и близким», — написала 64-летняя телезвезда Бет Гулар в личном блоге.

По информации издания, актриса была замужем за Фредом Шеляйзингером. В браке у пары родилась дочь. Она снималась во многих популярных сериалах: «Шипы и розы», «Тропиканка», «Перья и блестки». Впервые появилась перед камерой в 1965 году. Актерскую карьеру начала сразу с главной роли в фильме «Ветка для Луизы».

По данным Star, артистка вела личный блог, но старалась избегать упоминаний о своей болезни. Она публиковала положительные посты и видео.

Ранее стало известно, что в возрасте 63 лет ушла из жизни звезда «Пятницы, 13-е» Лар Парк-Линкольн.