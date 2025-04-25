В возрасте 63 лет ушла из жизни звезда «Пятницы, 13-е» Лар Парк-Линкольн

Американская актриса Лар Парк-Линкольн, известная по роли в культовом фильме ужасов «Пятница, 13-е. Часть VII: Новая кровь», скончалась на 64-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety.

Лар Парк-Линкольн родилась в 1961 году в Далласе, США. Ее профессиональная карьера началась в 1985 году с дебюта в телевизионном фильме «Дети ночи». В 1987 году она сыграла главную роль в комедийной мелодраме «Академия принцесс» и появилась в фильме «Дом II: Вторая история», который также завоевал интерес зрителей.

Наиболее яркой ее работой стала роль Тины Шепард в фильме «Пятница, 13-е. Часть VII: Новая кровь» (1988), где она продемонстрировала свои актерские способности в жанре хоррора. Эта роль сделала ее культовой фигурой среди поклонников фильмов ужасов и запомнилась многим зрителям.

Несмотря на успехи в карьере, личная жизнь Лар была полна испытаний. С 2008 года она неустанно боролась с раком груди, из-за чего перенесла множество операций и терапий. Храбрость и стойкость, с которыми она сражалась с недугом, вдохновляли многих ее поклонников.

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