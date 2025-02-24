Отец Илия рассказал, можно ли супругам нарушать телесный пост

Отец Илия (Володин) рассказал о правилах поведения во время Великого поста, который наступит после масленичной недели, сообщил properm.ru.

Корреспондент издания изучил популярные запросы пользователей интернета и попросил священнослужителя прокомментировать их. Так, люди интересуются, можно ли заниматься сексом во время поста. Отец Илия обратил внимание на то, что во время Великого поста рекомендовано отказаться от интимной близости. Однако церковь с уважением относится к браку. Если муж и жена понимают, что без телесного контакта не могут поддерживать отношения, то важно поддерживать связь.

«Важно помнить, что супружеские отношения — это не похоть или просто хотение. Это еще и по смыслу своему — любовь. Поэтому воздержание в пост ни в коем случае не должно ее разрушать», — рассказал отец Илия.

Священнослужитель отметил, что соблюдение телесного поста позволит супругам установить эмоциональную связь. Понимая, ради чего муж и жена воздерживаются, они смогут обойтись без секса.

По данным издания, вопрос про употребление алкоголя также в числе распространенных. Отец Илия рассказал, что алкогольные напитки негативно влияют на внутреннее состояние человека. Пост — это период трезвения. Отказаться от спиртных напитков рекомендовано также в день рождения, если праздник выпадает на время поста. Отмечать разрешено, но без излишеств. В меню должны быть постные блюда, которые также могут быть вкусными и разнообразными. День лучше начать с причастия или Божественной литургии.

Ранее сообщалось, что на подмосковной ферме на Масленицу гостей будут угощать блинами из страусиных яиц.