Блины из страусиных яиц можно будет попробовать на подмосковной ферме на Масленицу

Блины из страусиных яиц можно будет попробовать на одной из подмосковных ферм на Масленицу. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Необычные блины будут печь на ферме «Русский страус», которая расположена в деревне Старые Кузьменки. Юные посетители смогут поучаствовать в замесе теста.

Также в программе празднования — творческие мастер-классы и народные забавы. В завершение мероприятия сожгут чучело Масленицы, проводив, таким образом, зиму.

Ранее в министерстве рассказали, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу в Подмосковье. При расчете учитывали стоимость куриных яиц.