Открытие проезда в обход Кемерова снизило загруженность на дорогах города

Глава Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале оценил принятые ранее меры по разгрузке дороги. Десять дней назад начала работу дорога, построенная в обход Кемерова. На данный момент более 100 тыс. машин проехали по Северо-Западному обходу.

В самом городе стало меньше пробок, что автоматически сделало движение более безопасным. Дорога в первую очередь предназначена для передвижения грузовиков. Большегрузы больше не заезжают в город, что также положительно влияет на комфорт местных жителей и экологическое состояние региона.

Подписчики поблагодарили главу региона за проделанную работу. Жители других городов написали, что в их населенных пунктах есть ряд проблем с загруженностью дорог. Возможно, ситуацию можно было бы решить путем строительства обходных путей или мостов. Горожане просят главу изучить данный вопрос.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев проверил ход реконструкции Каширского шоссе.