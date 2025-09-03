Пассажиров аэропорта в Кузбассе встречал сотрудник в маске Шуфутинского

По информации издания, сотрудника в маске певца Михаила Шуфутинского можно было встретить в новокузнецком аэропорту. Причина такого поведения — в «шуфутинов дне», который традиционно отмечают в России 3 сентября. Поводом стала одноименная песня музыканта, которая породила множество мемов. Вспоминать о композиции россияне начинают уже в преддверии 3 сентября.

Корреспондент «Сибдепо» в фоторепортаже рассказал, как Кузбасс встретил 3 сентября. В регионе еще теплая и солнечная погода: на снимках видно, как солнечные лучи падают на цветы. В клумбы высажено большое количество цветов, которые еще не потеряли своей яркости. Школьные линейки прошли. Теперь ученики большую часть времени проводят на занятиях.

