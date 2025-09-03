«Я календарь переверну»: как появился мем с Шуфутинским про 3-е сентября

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября», выпущенная 30 лет назад, стала не просто хитом, но и настоящим культурным феноменом — популярным символом начала осени. Секрет ее успеха кроется как в запоминающейся мелодии и душевном исполнении, так и в превращении в интернет-мем. Подробнее о том, как появился мем про 3-е сентября, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сходство с американским рэпером

Мем появился в 2011 году благодаря внешнему сходству американского рэпера Рика Росса и Михаила Шуфутинского. Пользователи соцсетей начали публиковать фото Росса со строчками из песни, что вызвало волну мемов и кавер-версий.

С тех пор песня обросла множеством мемов с использованием образов костров рябин, желтых листьев и календаря. Интернет-пользователи начинают шутить о приближении 3 сентября за несколько дней, предвкушая «шаги Шуфутинского к календарю». Таким образом, «Третье сентября» стало неотъемлемой частью российского интернет-фольклора и визитной карточкой «короля шансона».

С чем связана дата

Автор песни, Игорь Николаев, утверждает, что дата 3 сентября была выбрана случайно и не связана с какими-либо конкретными событиями. Она, по словам композитора, просто хорошо легла на музыку.

Шуфутинский также подтвердил случайность даты, отмечая, что ничего особенного или трагического в этот день в его личной жизни не происходило. При этом, 3 сентября стало для него важной датой чуть позже, так как в этот день родился его первый внук. Это произошло спустя два года после выхода песни.

Сам Михаил Шуфутинский положительно относится к мемам с его участием и интернет-популярности песни, считая это бесплатной рекламой. Он исполняет «Третье сентября» на каждом концерте по просьбам публики, а сама песня ему очень нравится с момента ее создания. Артисту даже предлагали сделать 3 сентября красным днем календаря из-за популярности песни.

Россияне скупают Шуфутинского

К 3 сентября в России возросла популярность товаров с Шуфутинским. Так, в августе в полтора раза (на 58%) выросли продажи дисков исполнителя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитики Авито. Продажи календарей с певцом выросли на 9%.

За последний год товары, которые имеют отношения к Шуфутинскому, россияне в целом стали покупать на 8% чаще, заключили эксперты.

