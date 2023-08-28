Пенсионерка решила заняться инвестированием и отдала мошенникам 1.5 миллиона рублей

В Петрозаводске 85-летняя жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерка хотела заняться инвестированием, но «попала на злоумышленников». Женщина перевела на счет полтора миллиона рублей, сообщает karelinform.ru .

Женщина решила разобраться в том, как выгодно инвестировать. Она прочитала много информации и просмотрела различные видео. На одном из порталов с ней связался мошенник, который предложил вложить деньги в успешный проект. Пенсионерка согласилась.

Женщина несколько раз переводила деньги, но ни разу не получила обещанной преумноженной прибыли. Всего она перевела 1.5 миллиона рублей. Когда поняла, что это афера, обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время они изучают все обстоятельства дела.

Жертвами мошенников не всегда становится пожилые люди. 23-летняя девушка общалась с мужчинами, выставляя фото сексуальных моделей. Она просила материальной поддержки. Полученные деньги тратила на пластические операции.