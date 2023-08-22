Фото моделей и просьба о деньгах: Полиция задержала мошенницу из Омска

Житель Сургутского района подал заявление в полицию. Он обвинил девушку, с которой общался в социальных сетях, в мошенничестве, сообщает muksun.fm . После регулярных переводов на протяжении четырех месяцев житель отправил незнакомке средства, общая сумма которых составила 800 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что познакомился с красивой девушкой, которая ему очень понравилась. Они общались. Периодически незнакомка писала о сложном материальном положении. Мужчина рассчитывал на скорую личную встречу и отправлял ей на счет деньги.

Общение закончилось спустя четыре месяца как только мужчина признался, что больше у него нет денег. Девушка сразу перестала выходить на связь. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Мошенницу задержали. Она призналась, что узнала о таком способе заработка в интернете и решила попробовать. Житель Сургутского района оказался не единственным потерпевшим.

Девушка действовала по единой схеме. На аватарку ставила фото сексуальной модели, подписывалась чужим именем и общалась с мужчинами, аккуратно намекая, чтобы они переводили ей деньги. 21-летняя жительница Омска потратила полученные средства на пластические операции. По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.