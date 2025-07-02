Пентагон продолжит предлагать Трампу варианты военной помощи Украине

Пентагон в первую очередь заинтересован в сохранении боеготовности американских сил, однако параллельно ищет способы оказания военной помощи Украине. Так руководитель политического отдела ведомства Элбридж Колби прокомментировал временное прекращение поставок вооружения Украине, сообщила газета New York Post.

В заявлении Колби отмечено, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты, которые могут привести к скорейшему урегулированию вооруженного конфликта мирным способом. В свою очередь Пентагон предоставляет американскому лидеру надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые будут соответствовать поставленной цели. Элбридж Колби добавил, что в ведомстве нет внутренних противоречий — сотрудники сплоченно решают рабочие задачи.

Газета Politico опубликовала материал, в котором сообщила об истощении американских запасов боеприпасов. По этой причине было принято решено временно прекратить поставки Украине. Информацию изданию предоставили собственные источники. Однако вскоре появились официальные подтверждения. Представитель Белого дома Анна Келли сообщила телеканалу NBC, что решение принято из-за приоритетности американских интересов.

Ранее сообщалось, что Кремль поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликта на Украине.