Певец Филипп Киркоров начал коллекционировать куклы и картины с Пугачевой

Премия «Звезды «Дорожного радио» оставит у певца Филиппа Киркорова самые теплые воспоминания, информирует портал «Дни.ру» . Король эстрады презентовал новый хит, который исполнил в дуэте с певицей Жасмин. А за кулисами встретился с Аллой Борисовной.

Правда, для его большого сожаления, не настоящей. Певцу вручили куклу, которая сделана настолько реалистично, что кажется, будто это и есть Пугачева. Миниатюрная копия бывшей жены растрогала певца. Неудивительно, ведь в России певица с семьей не была с 2022 года.

«Боже, как похожа! – ахал потрясенный Киркоров! – Уже одна Примадонна живет у меня дома – я недавно купил картину на аукционе. Теперь будет еще одна!», - отметил Филипп Киркоров

Певец сделал заказ мастеру, который изготовил куклу. Вполне возможно, что скоро возле Аллы Борисовны поселится Майкл Джексон, Мадонна и Шер. Во всяком случае именно имена этих исполнителей король эстрады назвал мастеру.

Ранее поклонники подарили певцу печенья с предсказаниями на 2024 год.