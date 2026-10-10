Победа и предложение руки и сердца: чем запомнился финал шоу с Мартином Авербухом

Сразу два судьбоносных события совпали в жизни Мартина Авербуха — отпрыска фигуриста Ильи Авербуха и чемпионки мира Ирины Лобачевой. Молодой человек оказался сильнейшим в проекте «Выживалити. Наследники», а спустя несколько минут после премьеры заключительного выпуска позвал свою избранницу под венец. Девушка ответила согласием, сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, кульминация развернулась на сцене — сразу после того, как телеканал «Пятница!» показал финальную серию. Мартин взял слово, адресовав собравшимся слова признательности. Он поблагодарил как участников, так и организаторов шоу.

По признанию Авербуха, испытания дались ему нелегко, однако оставили глубокий след, а знакомство с другими конкурсантами запомнилось теплыми моментами. Молодой человек отметил, что рад возможности сблизиться с товарищами по проекту в ходе сложных заданий.

Далее он намекнул, что один человек сыграл ключевую роль в его решении участвовать в шоу. После этой фразы на сцену поднялась его возлюбленная. Мартин объяснился ей в чувствах, встал на одно колено и предъявил кольцо. Прозвучала просьба стать его супругой.

Девушка не сдерживала эмоций и тут же дала согласие. Под аплодисменты зала пара обнялась и обменялась поцелуем. Присутствующие поздравляли влюбленных, подчеркивая, что этот вечер оказался для Мартина триумфальным не только в рамках проекта.

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