«Время все расставит»: Любовь Успенская о расставании дочери с Москвиным
Успенская заявила, что надеется на примирение дочери с Артемом Москвиным
Певица Любовь Успенская высказалась о расставании своей дочери Татьяны с искусствоведом Артемом Москвиным. Артистка призналась, что надеется на примирение пары. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.
Успенская отметила, что у нее были большие надежды на эти отношения, но в жизни случается по-разному. По ее словам, она не хочет забегать вперед и верит, что время все расставит на свои места. Певица допустила, что конфликт может оказаться временным и молодые люди снова будут вместе. При этом причину разрыва между Татьяной и Москвиным она раскрывать не стала. Накануне стало известно, что дочь певицы решила разорвать помолвку с искусствоведом. Сама Успенская расстроена этим решением.