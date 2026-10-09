«Время все расставит»: Любовь Успенская о расставании дочери с Москвиным

Успенская заявила, что надеется на примирение дочери с Артемом Москвиным

Общество

Певица Любовь Успенская высказалась о расставании своей дочери Татьяны с искусствоведом Артемом Москвиным. Артистка призналась, что надеется на примирение пары. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Успенская отметила, что у нее были большие надежды на эти отношения, но в жизни случается по-разному. По ее словам, она не хочет забегать вперед и верит, что время все расставит на свои места. Певица допустила, что конфликт может оказаться временным и молодые люди снова будут вместе. При этом причину разрыва между Татьяной и Москвиным она раскрывать не стала. Накануне стало известно, что дочь певицы решила разорвать помолвку с искусствоведом. Сама Успенская расстроена этим решением.

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