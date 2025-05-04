«Пока свет не вернется в каждый дом»: Воробьев рассказал об обстановке с электроснабжением

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинформировал в своем телеграм-канале об актуальной обстановке с электроснабжением и назвал округи, в которых сложилась наиболее проблемная ситуация.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — отметил губернатор Подмосковья.

Губернатор сообщил, что последствия циклона в регионе устраняют более 230 бригад — это специалисты «Россетей» и «Мособлэнерго». Помощь оказывают также энергетики, которые прибыли из соседних населенных пунктов. Несмотря на ухудшение погодных условий в ночное время, специалисты работают в круглосуточном режиме. Положительная динамика есть, отметил губернатор. В частности, количество жалоб от жителей значительно снизилось. Уменьшилось также и количество обесточенных домов.

«Стихия прошлась по региону серьезно. Как я уже говорил, наибольший удар пришелся на десять округов, в том числе Истру, Талдом, Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин», — сообщил Андрей Воробьев.

Глава региона сообщил, что одним из самых пострадавших округов в Подмосковье остается Дмитров. Специалистам поставлена задача — максимально оперативно вернуть жителям свет. После урагана без электроэнергии остались десятки населенных пунктов и более 300 СНТ. Для ликвидации проблемы предприняты необходимые меры.

«Сюда (в Дмитров. — Прим. ред.) мы направили максимальное число аварийных бригад — 36. В ближайшее время усилим еще пятью, также направим передвижные генераторы», — проинформировал губернатор Воробьев.

Ранее сообщалось, что энергетики «Россети» начали завершающий этап восстановления электроснабжения в Подмосковье.