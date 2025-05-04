Энергетики «Россети» начали завершающий этап восстановления электроснабжения в Подмосковье

На севере и северо-западе Подмосковья начался финальный этап восстановления электроснабжения, причиной которого стал ураган. Об этом проинформировали энергетики компании «Россети».

«На данный момент подача электроэнергии возобновлена в более чем 770 населенных пунктов», — указано в сообщении.

По информации компании, в настоящее время напряжение подано в большую часть населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа, которые ранее были обесточены. Аналогичная ситуация сложилась в таких городских округах, как Пушкинский, Мытищи и Рузский.

В компании уточнили, что потребители Талдомского городского округа также скоро будут подключены к электроэнергии. Работы в данном направлении находятся на завершающей стадии. Кроме того, работы оперативно проводят на севере региона: городские округи Клин, Дмитров и Солнечногорск.

«Нарушения электроснабжения связаны с падением намокших от начавшегося во второй половине дня сильного ливня деревьев», — проинформировали энергетики компании «Россети».

По информации компании, в населенных пунктах региона, где специалисты уже восстановили электроснабжение, продолжается работа по отработке заявок в потребительской сети 0,4 кВ. СНТ и коттеджные поселки, собственники которых самостоятельно обслуживают электросети, не являются исключениями.

«Специалисты «Россети» напоминают, что напряжение в такие СНТ и поселки может быть подано только после письменного подтверждения об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента. Для координации работы и информирования потребителей работает телефон «Светлой линии» 8-800-220-0-220», — сообщили в компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение для основной части региона. Погодные условия стали не только причиной неполадок в подаче электроэнергии, но и препятствием для устранения проблем. Пока энергетики оперативно ликвидировали обрыв в одном месте, появлялась информация о новом.

Ранее «Россети» объяснили беспрецедентные масштабы аварии на электросетях в Подмосковье.