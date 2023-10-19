«Политическая пена»: Путин рассказал о развитии российского спорта

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал, как проходит развитие спорта на фоне внешних ограничений, пишет агентство ТАСС . Российский спорт развивается стремительно быстро.

Владимир Путин высказал мнение, что мировое сообщество создает различные препятствия для успешного развития российского спорта, но отечественным спортсменам это никак не мешает. Президент РФ отметил высокие темпы развития.

«Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит», - высказал мнение президент РФ Владимир Путин

В России должны работать над тем, чтобы у спортсменов были созданы условия для достижения высочайших результатов. Также важно популяризировать спорт среди населения. У государства есть все необходимые для этого ресурсы, важно их правильно распределять.

О том, что занятия спортом оказывают положительное действие на организм, знает каждый. Значение не имеет, какой именно вид спорта выбирает человек. Чтобы новичкам выработать постоянную привычку регулярно посещать тренировки, необходимо придерживаться определенных правил. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».