«Противопоказан резкий старт»: как правильно начать заниматься спортом с нуля

Занятия спортом — действительно очень важный и полезный шаг для здоровья. Однако многие люди приходят к пониманию этого не в детстве, а позже, когда начинать уже не так легко.

Фитнес-тренер Сердар Каррыев рассказал, как новичкам прийти в спорт, будь то теннис, футбол, тренажерный зал или простые пробежки по утрам. По его словам, именно правильное начало является залогом успеха в данном направлении.

«В первую очередь новичку нужно сделать физкультурную и медицинскую диагностику, выяснить, все ли у него в порядке с организмом. При начале тренировочного процесса многое зависит от исходных данных. Например, если вес человека выше нормы, то ему противопоказаны резкий старт, всевозможные работы на силовую выносливость, а также рывковые, плиометрические и прыжковые усилия. Это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы и мышечной крепатуре», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Из-за мышечной боли, вызванной неправильным стартом, добавил эксперт, люди, как правило, бросают заниматься. Неприятные ощущения доставляют им дискомфорт в быту. В спорте же главное — не торопиться.

Дальше тренер предлагает выбрать вид спорта или двигательной активности, которая придется по душе, и составить сбалансированный план занятий. Одновременно с этим придется выстроить грамотное пищевое поведение — этот шаг тоже крайне важен.

«Лучше всего мотивируют занятия с напарником или с тренером, который будет опытнее тебя и сможет направить на верный путь, подсказывая и давая советы. Активность важна не только для улучшения внешних показателей, но и ради оздоровления, а также продления и улучшения качества жизни. Многие новички же бросают занятия в первые три месяца, поэтому крайне важно любыми способами настроить себя на длительную дистанцию, найти источник мотивации и правильных идей», — заключил Каррыев.

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