Вице-председатель ЦИКа Павел Постикэ заявил журналистам, что оппозиционная партия «Великая Молдова» сохраняет участие в выборах до решения суда, несмотря на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отстранении, сообщил ТАСС.

По информации издания, Апелляционная палата Кишинева примет решение, предположительно, в воскресенье, 28 сентября. Центризбирком предполагает, что партия выбирала незаконные источники финансирования. От руководителя оппозиционного блока реакция уже последовала. Виктория Фуртунэ опровергла подобные предположения.

По информации издания, политик заподозрила, что распространением недостоверных данных занимаются политические оппоненты. До выборов партию также намеревались отстранить, но суд отказал в исключении из бюллетеней.

«Партия "Великая Молдова" остается в бюллетенях для голосования до решения суда. Без этого постановления ее нельзя исключать», — сказал представитель ЦИКа.

Выборы в Молдавии начались утром 28 сентября, сообщило РИА Новости. До 21:00 гражданам предложено прийти на избирательный участок и проголосовать. На территории РФ открыты два пункта для голосования, в Приднестровье — 12. Однако за границей функционирует 301 участок. Эксперты обеспокоены, что закрытие участков в самой стране и республике, а также открытие их за границей, может отразиться на перевесе голосов за прозападные политические силы.

«За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата», — сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывший президент Молдавии не нашел себя в списке голосующих на выборах.