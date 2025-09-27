Бывший президент Молдавии Игорь Додон столкнулся с проблемой при проверке списков для голосования на парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Его фамилия отсутствовала в электронном реестре избирателей, сообщили ТАСС в пресс-службе политика.

По предварительной информации, неизвестные использовали данные удостоверения личности политика для его регистрации в качестве голосующего на территории РФ. Пресс-служба Додона направила официальный запрос в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики для получения разъяснений.

Несмотря на возникшие сложности, экс-президент сохранит возможность принять участие в выборах. Он сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам, которые предусмотрены избирательным законодательством.

Возглавляемая Додоном «Социалистическая партия» участвует в выборах в составе Патриотического блока, куда также входят «Коммунистическая партия» и политическое объединение «Будущее Молдовы».

Накануне, 26 сентября, ЦИК Молдавии принял решение об отстранении от избирательной кампании партии «Сердце Молдовы», которую возглавляет бывший башкан Гагаузии Ирина Влах. Основанием для этого послужили обвинения в получении незаконного финансирования.

Додон и другие представители оппозиции расценили это решение как целенаправленный удар по оппозиционным силам со стороны правящей Партии действия и солидарности.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил о подготовке военно-политической ликвидации Приднестровья.