Politico: Трамп найдет лазейку, чтобы вывести США из НАТО в обход конгресса

Избранный президент США Дональд Трамп найдет законный способ, как вывести США из НАТО в обход конгресса, сообщил Politico со ссылкой на американских экспертов в области права.

Заявления политика свидетельствуют о том, что он намерен вывести США из НАТО. Члены альянса обеспокоены подобным прогнозом. Они надеются, что конгресс не поддержит решение избранного президента США. Год назад в США издали закон, согласно которому президент не имеет права принимать подобные решения без одобрения членов конгресса.

«Но у Трампа может быть возможность обойти это ограничение — и он уже использовал этот метод раньше», — отметило издание.

Дональд Трамп имеет право ссылаться на то, что вопрос о выходе из НАТО относится к сфере внешней политики. В таком случае американский лидер оставляет за собой право единоличного принятия решения. Таким предположением делятся юристы. У конгресса останется единственный выход — обратиться в суд. На чью сторону станет суд, однозначно ответить невозможно.

«Неизвестно, кто победит, поскольку конституционный вопрос неясен. Конгресс никогда не подавал прямого юридического иска президенту, выходящему из договора», — указано в материале издания.

Авторы материала сообщили, что в личных беседах Трамп не скрывал намерения объявить о выходе США из НАТО. В публичном пространстве подобных заявлений политик не делал.

Ранее сообщалось, что Захарова не исключила желание уходящей администрации Байдена «нагадить» России до вступления в должность нового президента.