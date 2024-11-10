Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена имеет все полномочия для принятия различных решений, которые могут угрожать безопасности России, сообщили РИА Новости.

Спикер отметила, что правительство США принимало множество действий, целью которых было ослабление России. На территории Украины продвигали антироссийские взгляды. Белый дом намеревался изолировать РФ от всего мира. На данный момент многое из продвигаемой нынешней администрацией русофобской политики не удалось реализовать. Однако не стоит забывать, что власть еще на протяжении нескольких месяцев подчинена администрации Байдена.

«Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пара месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — отметила Мария Захарова.

По прогнозу агентства Ассошиэйтед Пресс, в январе состоится инаугурация Дональда Трампа, который набрал 312 голосов выборщиков. Необходимое количество голосов для назначения кандидата в президенты составляет 270. Оппонент Трампа Камала Харрис уже официально заявила, что ее команда признает поражение. Трамп сообщил о своей победе. Его команда разрабатывает позицию, которую новая власть примет в отношении конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что советник Трампа, призвавшего правительство Украины забыть про Крым, высказал личное мнение.