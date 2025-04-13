Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении России к перемирию на Украине, сообщило РИА Новости.

Автор публикации высказал мнение, что президент Франции с первых дней проведения спецоперации делает все, чтобы началась Третья мировая война. Флориан Филиппо предположил, что Франция намерена передать Украине еще больше оружия и продолжать финансирование. По его мнению, не исключена отправка на Украину французских солдат. Автор поста не понимает, как можно принудить Россию к миру.

По данным агентства, французский лидер высказал мнение, что необходимо принять решительные меры, чтобы принудить Россию к миру. Он заявил, что работает над данным вопросом. Франция не одинока, у нее есть партнеры. Флориан Филиппо возмутился, как в вопросах о мире можно употреблять слово «принудить».

«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — говорится в публикации.

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