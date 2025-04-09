Захарова объяснила ядерные угрозы Макрона перепадами атмосферного давления

Разногласия в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала выразил готовность вести переговоры с Москвой от лица всего европейского сообщества, а затем предложил защитить Европу от России с помощью французского ядерного оружия, могут быть обусловлены изменениями атмосферного давления, полагает официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

В беседе с корреспондентом «Москвы-24» дипломат прокомментировала регулярные заявления Макрона о России, в которых он спекулирует на теме ядерного оружия.

«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», — сказала Захарова.

По ее мнению, существует определенная связь, но она еще не установлена.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации отметила, что до того, как Макрон начал угрожать всем ядерным оружием, он говорил о необходимости своего участия в переговорном процессе.

Захарова также поделилась мнением, что после этого президент Франции заговорил о ядерном оружии и о том, что они готовы направить свои войска в определенные места.

В начале марта в ходе своего обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах обсудить с лидерами стран Европейского союза возможность применения ядерного оружия Франции. В ответ на это министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ядерную риторику Макрона как угрозу для России.

Ранее была названа цель заявлений Макрона о размещении истребителей с ядерными боеголовками.