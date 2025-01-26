Политолог рассказал, какая страна может вмешаться в борьбу за Гренландию

Профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов высказал мнение, что Великобритания также может побороться за Гренландию, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отметило, что согласно информации газеты Sunday Times, в случае продажи Гренландии приоритетное право на ее приобретение имеет Великобритания. Профессор Баширов считает, что теоретически Лондон может вступить с Вашингтоном в борьбу за Гренландию. По мнению эксперта, одержать победу Великобритании не удастся по ряду причин.

«Лондон может посоревноваться с Вашингтоном в борьбе за Гренландию, но британцы деньгами американцев не перебьют», — рассказал Баширов.

Профессор Баширов напомнил об истории развития стран. Так, британцы проводили на острове колонизаторскую политику. Аналогичным образом также поступала Дания, которая во время управления островом проявляла жесткость. По мнению эксперта, у гренландцев появилась ненависть к британцам и датчанам, спровоцированная исторической памятью. Из-за этого шансов у Великобритании немного.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил уверенность в возможности присоединения Гренландии к территории США из-за положительного настроя местных жителей.