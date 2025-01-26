Трамп выразил уверенность, что Гренландия станет частью США

Президент США Дональд Трамп во время пресс-пула Белого дома на борту Air Force One высказал мнение, что протесты Дании не станут препятствием для присоединения Гренландии к американской территории, сообщило РИА Новости.

Американский лидер выразил уверенность, что его команде удастся решить вопрос с Гренландией.

«На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами», – сказал Трамп, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One.

Во время общения с журналистами президент затронул различные темы. В частности, Трамп прокомментировал ситуацию с работой TikTok. Он заявил, что примерно в течение 30 дней решит вопрос с данной платформой. По его словам, уже появилось множество потенциальных покупателей TikTok.

Президент также ответил на вопрос о расселении беженцев из сектора Газа. Лидер считает, что люди могут поселиться в ряде арабских стран. США готово сотрудничать с лидерами этих стран для урегулирования данного вопроса. Жителей сектора Газа могут размещать не только временно, но и на постоянной основе.

«Возможно (прим. — переселенцы из сектора Газа), смогли бы для разнообразия жить в спокойствии…» — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых ракет Израилю. Лидер рассказал, что ракеты были приобретены Израилем. Они длительное время хранились в США.

Ранее Трамп рассказал, как в Мексике отреагировали на переименование залива.