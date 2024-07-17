Полиция Кузбасса: мелькание «мушек» под глазами — признак отравления алкоголем

Полиция Кузбасса перечислила симптомы, которые проявляются в случае отравления суррогатным алкоголем и призвала россиян вести здоровый образ жизни, сообщает sibdepo.ru .

Сотрудники полиции перечислили симптомы отравления метанолом:

тошнота;

рвота;

мелькание «мушек» под глазами;

двоение перед глазами;

полная потеря зрения;

судороги;

паралич;

кома;

нервное возбуждение;

высокая температура.

Подобные симптомы проявляются в случае употребления суррогатного алкоголя. Достаточно буквально 50 граммов некачественной продукции, чтобы человек почувствовал себя плохо. Часто пострадавшие погибают. Нередки случаи, когда человек остается навсегда инвалидом.

Полиция Кузбасса призвала граждан не употреблять жидкости, не предназначенные для введения внутрь. Однако важно понимать, что иногда на столе может оказаться фабричная бутылка алкогольной продукции, которая окажется смертельно опасной из-за низкого качества. Россиянам рекомендовано покупать алкоголь исключительно в лицензионных магазинах, не становится клиентами непонятных интернет-магазинов и не сотрудничать с физическими лицами. Стоит понимать, что безопасной дозы алкоголя не существует.

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