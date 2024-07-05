Жителям Подмосковья рассказали о самой опасной стадии алкогольного опьянения
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Отравление алкоголем имеет несколько фаз, при последней и самой опасной у человека отключается сознание, речь становится бессвязной, он может почти не реагировать на внешние раздражители. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — подчеркнул врач.
Холдин добавил, что алкоголь особенно опасен в жару, потому что в такую погоду из-за жажды можно выпить больше. Это, в свою очередь, повышает вероятность отравления.
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