Жителям Подмосковья рассказали о самой опасной стадии алкогольного опьянения

Отравление алкоголем имеет несколько фаз, при последней и самой опасной у человека отключается сознание, речь становится бессвязной, он может почти не реагировать на внешние раздражители. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.