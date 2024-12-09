Посольство Сирии в РФ разместило информацию о местоположении Асада

Посольство Сирии в России подтвердило информацию, согласно которой бывший президент Башар Асад находится в Москве, сообщил ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что пока представители ведомства не связывались с бывшим президентом. В свою очередь Башар Асад также не предпринимал попыток начать контакт со своей стороны. Журналистам уточнили, что контактов не было ни в последние несколько дней, ни сегодня.

«Да, он у вас в Москве», — проинформировали в диппредставительстве.

Источник в Кремле сообщил ТАСС, что российская сторона, предлагая убежище Башару Асаду, руководствовалась гуманитарными принципами. Посольство Сирии в Москве сообщило, что в настоящее время им также не поступало указаний от нового правительства. Они ждут дальнейших распоряжений о работе ведомства.

Экс-президент Башар Асад оставил занимаемую должность после переговорного процесса с представителями всех участников конфликта в Сирии. В воскресенье, 8 декабря, он вместе с членами семьи покинул Сирию.

Ранее сообщалось, что, согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ, в официальном графике Путина отсутствует встреча с Асадом.