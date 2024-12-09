Песков: в официальном графике Путина отсутствует встреча с Асадом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что официальный график президента Владимира Путина не предусматривает встречи с Башаром Асадом, сообщил ТАСС.

Журналист ТАСС также поинтересовался, когда состоялся последний разговор между президентом России и бывшим президентом Сирии. Дмитрий Песков не предоставил подобной информации.

«В официальном графике президента такой встречи нет», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента сообщил, что решение о предоставлении убежища Асаду и членам его семьи принимал именно Владимир Путин. Однако, где именно в настоящее время находится экс-президент, Дмитрий Песков не стал сообщать журналистам.

Спикер добавил, что российские представители проводят работу по установлению контактов с сирийской стороной для обеспечения безопасности военных баз, сообщило РИА Новости. Тема является приоритетной для Кремля.

Пресс-секретарь президента России призвал также не делать преждевременных выводов о том, как будет решаться вопрос с освобождением заключенных в Сирии. Каждый случай индивидуален и требует детального рассмотрения.

«Россия твердо намерена поддерживать диалог по Сирии, проводить анализ ситуации и консультации», — сообщил Дмитрий Песков.

Ранее постпред в Вене Ульянов назвал Башара Асада другом России и указал на отличие РФ от США.